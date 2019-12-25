Полиция задержала пару "дропов", обманувшую пенсионерку с проспекта Славы

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские Фрунзенского района задержали пару "дропов", обманувшую пенсионерку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 11 марта в полицию обратилась с заявлением 73-летняя жительница дома 4 по проспекту Славы. По словам женщины, с 18 февраля по 10 марта ей звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных структур, и под предлогом проверки накоплений убедили снять со счета 460 тыс. рублей и отдать их курьеру. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На Будапештской улице по подозрению в совершении этого преступления поймали 22-летнего молодого человека и его 21-летнюю сообщницу.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилой мундеп лишился почти 3 млн рублей из-за мошенников в Петербурге.

Фото: Piter.TV