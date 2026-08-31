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В Петербурге полиция ликвидировала преступную схему по обороту банковских карт

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Всего в обороте было более 112 млн рублей.

Петербургская полиция выявила криминальную схему по неправомерному обороту электронных банковских карт. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, возбуждено несколько уголовных дел в отношении четырех человек по ст. 187 УК РФ. 

Организатор привлек к противоправной деятельности троих знакомых. Сообщники подыскивали тех, кто заинтересован в легком заработке, и поручали им оформлять на себя карты, которые впоследствии передавались для дальнейшего неправомерного использования. Всего в обороте было более 112 млн рублей. 

Двое злоумышленников заключены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще одному назначено обязательство о явке. В ходе обысков изъяли порядка 100 банковских и сим-карт, мобильные телефоны, ноутбуки и другие предметы. Также правоохранители установили 26 дропов. Предварительное расследование продолжается. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить лжемастера, который взял за установку окон 255 тыс. рублей и пропал. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: дропы, мвд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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