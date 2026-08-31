В Петербурге полиция ликвидировала преступную схему по обороту банковских карт

Всего в обороте было более 112 млн рублей.

Петербургская полиция выявила криминальную схему по неправомерному обороту электронных банковских карт. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, возбуждено несколько уголовных дел в отношении четырех человек по ст. 187 УК РФ.

Организатор привлек к противоправной деятельности троих знакомых. Сообщники подыскивали тех, кто заинтересован в легком заработке, и поручали им оформлять на себя карты, которые впоследствии передавались для дальнейшего неправомерного использования. Всего в обороте было более 112 млн рублей.

Двое злоумышленников заключены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще одному назначено обязательство о явке. В ходе обысков изъяли порядка 100 банковских и сим-карт, мобильные телефоны, ноутбуки и другие предметы. Также правоохранители установили 26 дропов. Предварительное расследование продолжается.

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Видео: пресс-служба МВД России