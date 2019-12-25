В Петербурге будут судить лжемастера, который взял за установку окон 255 тыс. рублей и пропал

Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), рассказали 25 августа в надзорном ведомстве.

В июне фигурант, находясь в квартире на Новой улице в Пушкине, принял заказ на установку пластиковых окон и замену сантехники. Потерпевший дал ему 255 тыс. рублей. Однако обвиняемый обманул мужчину и потратил средства по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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