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Дроп вернет пенсионерке более 550 тыс. рублей в Петербурге
Сегодня, 11:51
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Дроп вернет пенсионерке более 550 тыс. рублей в Петербурге

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Еще в ноябре 2023 года женщина, обманутая мошенниками, перевела накопления на счет аферистов.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению пожилой женщины. Еще в ноябре 2023 года пенсионерка, обманутая мошенниками, перевела накопления на счет аферистов. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что деньги были перечислены местному жителю. 

По информации надзорного ведомства, прокуратура направила иск в суд о взыскании с дропа неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Требования удовлетворены, пострадавшая получит свыше 550 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей. Под влиянием манипуляций потерпевший снял все накопления.

Фото: pxhere 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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