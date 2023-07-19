Дроп вернет пенсионерке более 550 тыс. рублей в Петербурге

Еще в ноябре 2023 года женщина, обманутая мошенниками, перевела накопления на счет аферистов.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку по обращению пожилой женщины. Еще в ноябре 2023 года пенсионерка, обманутая мошенниками, перевела накопления на счет аферистов. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что деньги были перечислены местному жителю.

По информации надзорного ведомства, прокуратура направила иск в суд о взыскании с дропа неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Требования удовлетворены, пострадавшая получит свыше 550 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей. Под влиянием манипуляций потерпевший снял все накопления.

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