Задержана 17-летняя дропперша, которая обманула пожилого мужчину на 1,5 млн рублей в Сестрорецке
Сегодня, 10:10
Пенсионеру позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками поликлиники, и предложили поменять амбулаторную карту на электронную.

Полицейские Курортного района задержали несовершеннолетнюю дроппершу, которая обманула пенсионера на 1,5 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Еще в начале августа к правоохранителям обратился 80-летний мужчина из Сестрорецка с информацией о том, что ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками поликлиники, и предложили поменять амбулаторную карту на электронную. Для этого он поделился данными СНИЛС. После заявителя, под предлогом сохранения средств от мошеннических действий, убедили передать сумму злоумышленникам в несколько этапов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Накануне вечером на Дубковском шоссе по подозрению поймали 17-летнюю дроппершу. 

Ранее на Piter.TV: пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам свыше 15,2 млн рублей на "сохранение". 

Фото: Piter.TV

