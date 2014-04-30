  1. Главная
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам свыше 15,2 млн рублей на "сохранение"
Сегодня, 9:54
81
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция разыскивает мошенников, которые обманули пожилого мужчину на крупную сумму на Васильевском острове. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 29 сентября к правоохранителям пришел 78-летний житель дома в Тучковом переулке. По словам пенсионера, в период с 16 по 26 сентября ему позвонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками различных организаций, и заявили, что со счетами заявителя происходят подозрительные операции. Под предлогом обеспечения сохранности средств злоумышленники убедили потерпевшего отдать курьеру свыше 15,2 млн рублей. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала пособников аферистов, обустроивших узел связи в квартире на Маршала Казакова. 

Фото: Piter.TV 

