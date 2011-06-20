Полиция задержала пособников аферистов, обустроивших узел связи в квартире на Маршала Казакова

С помощью SIM-боксов злоумышленники обманули петербуржцев на 300 тысяч рублей.

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность нелегального узла связи, который использовался для массовых мошеннических звонков. В квартире на улице Маршала Казакова задержаны двое иностранцев 22 и 24 лет, обеспечивавших связь между организаторами преступной группы и жертвами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, злоумышленники установили SIM-боксы с 260 сим-картами, оформленными на подставных лиц. Оборудование позволяло совершать массовые автоматизированные звонки жителям России. При обыске были изъяты: компьютерная техника, банковские карты и средства связи.

Установлено, что с помощью этой схемы мошенники похитили у двух петербуржцев более 300 тысяч рублей. Расследуется также причастность задержанных к 12 аналогичным эпизодам. Возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и 274.3 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру). Суд избрал для фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти