Полицейские задержали мигранта-вымогателя под Петербургом

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ.

Полицейские накануне задержали 41-летнего мигранта, которого подозревают в вымогательстве. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Предварительно, вечером 25 ноября мужчина в составе преступной группы, используя надуманный повод "возмещения материального ущерба", причиненного из-за повреждения автомобиля, и избивая своего оппонента, требовал у него 25 тыс. рублей. Под контролем правоохранителей злоумышленник получил 20 тыс. рублей, после чего его поймали с поличным.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Фигуранта задержали до избрания меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти перед судом предстанет бывший полицейский за вымогательство 500 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV