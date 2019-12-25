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Полицейские задержали мигранта-вымогателя под Петербургом
Сегодня, 10:53
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Полицейские задержали мигранта-вымогателя под Петербургом

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ.

Полицейские накануне задержали 41-летнего мигранта, которого подозревают в вымогательстве. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Предварительно, вечером 25 ноября мужчина в составе преступной группы, используя надуманный повод "возмещения материального ущерба", причиненного из-за повреждения автомобиля, и избивая своего оппонента, требовал у него 25 тыс. рублей. Под контролем правоохранителей злоумышленник получил 20 тыс. рублей, после чего его поймали с поличным. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Фигуранта задержали до избрания меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти перед судом предстанет бывший полицейский за вымогательство 500 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вымогательство, задержан мигрант
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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