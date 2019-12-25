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В Ленобласти перед судом предстанет бывший полицейский за вымогательство 500 тысяч рублей
Сегодня, 16:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти перед судом предстанет бывший полицейский за вымогательство 500 тысяч рублей

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В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Тосненском районе Ленинградской области перед судом предстанет бывший полицейский из Петербурга по обвинению в вымогательстве взятки.

Следственным отделом по городу Тосно СУ СК России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции Санкт-Петербурга. Он обвиняется по п. "б,в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки должностным лицом в крупном размере).

Установлено, что обвиняемый вымогал взятку в размере 500 тысяч рублей у свидетеля по уголовному делу, угрожая ему процессуальным задержанием в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, вымогательство, мвд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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