В Ленобласти перед судом предстанет бывший полицейский за вымогательство 500 тысяч рублей

В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Тосненском районе Ленинградской области перед судом предстанет бывший полицейский из Петербурга по обвинению в вымогательстве взятки.

Следственным отделом по городу Тосно СУ СК России по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции Санкт-Петербурга. Он обвиняется по п. "б,в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки должностным лицом в крупном размере).

Установлено, что обвиняемый вымогал взятку в размере 500 тысяч рублей у свидетеля по уголовному делу, угрожая ему процессуальным задержанием в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv