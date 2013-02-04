Убивший студента СПбГУ Каримов повторно задержан

Ранее велось расследование уголовных дел в отношении Заура Каримова по ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 159 УК РФ (убийство, мошенничество).

Сотрудники ГСУ СК РФ по Петербургу задержали мужчину, осужденного за убийство 24-летнего студента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 17 июня.

Ранее велось расследование уголовных дел в отношении Заура Каримова по ч. 1 ст. 105, ч. 4 ст. 159 УК РФ (убийство, мошенничество). Апелляционным определением суда действия фигуранта были переквалифицированы с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

Однако, по версии следствия, Каримов использовал способы защиты, которые не соответствовали характеру и опасности посягательства и привели в результате умышленных действий к смерти потерпевшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Сотрудники ведомства оказали содействие матери убитого в подаче кассационной жалобы на решение суда нижестоящей инстанции о переквалификации уголовного дела и изменении приговора. Жалобу потерпевшей удовлетворили, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд. В отношении Каримова суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время сотрудниками ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу установлено местонахождение Каримова, проведен обыск по его месту жительства. Каримов передан оперативным сотрудникам органов внутренних дел для этапирования согласно постановлению суда. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Напомним, в июне 2020 года фигурант, занимая должность охранника ООО "Ресурс", на Невском проспекте выстрелил из травматического пистолета в студента первого курса магистратуры СПбГУ.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу