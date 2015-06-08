В Петербурге задержан пособник мошенников из Архангельской области с SIM-картами и наркотиками

С апреля текущего года он работал на "кураторов" из Украины, занимаясь незаконной регистрацией и передачей аккаунтов в одном из популярных мессенджеров.

17 июня сотрудники УБК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти провели масштабные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан 34-летний приезжий из Архангельской области. По информации оперативников, с апреля текущего года он работал на "кураторов" из Украины, занимаясь незаконной регистрацией и передачей аккаунтов в одном из популярных мессенджеров. За свои услуги злоумышленник получал вознаграждение в размере 500 долларов ежемесячно, которое поступало на его криптокошелек. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, были изъяты 325 SIM-карт различных операторов сотовой связи, а также 14 банковских карт, 6 мобильных телефонов и около 0,6 грамма смеси с наркотическим средством синтетического происхождения. По фактам преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 274.5 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

На данный момент фигурант арестован, правоохранительные органы продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия для выявления дополнительных эпизодов его преступной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградской области пресекли попытку сбыта почти 30 кг психостимулятора.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти