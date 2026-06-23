В Ленинградской области пресекли попытку сбыта почти 30 кг психостимулятора

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

В результате совместной операции сотрудники ГУНК МВД России и Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двоих жителей Петербурга, которые организовали производство и бесконтактный сбыт синтетического психостимулятора на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские обнаружили порошкообразное вещество массой 17,3 грамма, а также 40 канистр с химическими реактивами и прекурсорами общим объёмом 670 литров в арендованном помещении в деревне Покровка Гатчинского района. Кроме того, были найдены защитные маски, лабораторная посуда, вакууматор и видеокамеры с накопителем памяти.

Экспертиза подтвердила, что изъятый порошок является наркотическим средством альфа-PVP. Также более 26 килограммов аналогичной "синтетики" были обнаружены в тайнике-закладке в лесном массиве Лужского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ. На время расследования фигуранты заключены под стражу. Полиция продолжает устанавливать дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников и других лиц, причастных к этому криминальному бизнесу.

Ранее мы сообщили о том, что в Старой Ладоге у мужчины изъяли арсенал оружия и полкило пороха.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти