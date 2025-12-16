В Старой Ладоге у мужчины изъяли арсенал оружия и полкило пороха

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

15 июня в городе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области сотрудники полиции провели обыск по месту жительства 33-летнего мужчины. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе осмотра дома и приусадебных построек на Морозовской улице были обнаружены и изъяты пистолет системы "Тульский Токарев" (ТТ) 1940 года выпуска, 138 патронов и 3 пули различного калибра, обрез охотничьего ружья и три банки, предположительно, с порохом. Экспертиза подтвердила, что в банках находилось свыше полукилограмма бездымного пороха. Исследования остальных изъятых предметов продолжаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"). Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

Ранее мы сообщили о том, что пассажир Porsche угрожал ножом водителю Audi на Пироговской набережной.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти