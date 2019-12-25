Курьер мошенников из Узбекистана похитил у пенсионера с Народной 2 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители задержали мигранта из Узбекистана, лишившего пенсионера накоплений. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 8 марта обратился 79-летний житель дома 10 по Народной улице с информацией о том, что после телефонного разговора с неизвестными он встретился с курьером и передал ему 2 млн рублей якобы для последующего декларирования. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Около дома 59к2 по проспекту Большевиков 10 марта по подозрению в совершении этого преступления поймали 22-летнего мигранта, проживающего в хостеле на улице Марата. Парня поместили в изолятор.

Ранее мы рассказывали о том, что на Савушкина курьер мошенников забрал у пенсионерки более 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV