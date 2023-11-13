Находившийся в межгосударственном розыске за мошенничество иностранец задержан в Петербурге

Общий ущерб соотечественникам составил около 1,3 млн российских рублей.

Полицейские Петербурга задержали иностранца, который находился в межгосударственном розыске за мошенничество в своей стране. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

С января по июль 2024 года фигурант путем обмана входил в доверие к своим соотечественникам, договаривался с ними о купле-продаже автомобилей. Машины были оформлены на иных лиц и находились в обременении банка. Злоумышленник получал деньги и бесследно исчезал. Общий ущерб гражданам составил около 1,3 млн российских рублей.

В ночь на 3 октября сотрудниками угрозыска Главка совместно с коллегами районной полиции на Валдайской улице поймали 45-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья. Его разыскивали по обвинению в крупном мошенничестве. Мера пресечения – заключение под стражу. Мужчину передадут инициатору розыска.

Ранее на Piter.TV: под Петербургом задержана иностранка, обвиняемая в торговле людьми.

Фото: Piter.TV