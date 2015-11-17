За хулиганство в Петербурге задержан генерал МВД Александр Травников

В ресторане на площади Александра Невского у него произошел конфликт.

В Петербурге задержали экс-главу университета МВД, генерал-лейтенанта Александра Травникова. Его забрали с семейного праздника, пишет "Фонтанка".

Предварительно, 51-летний генерал полиции вышел 7 апреля из 76-го отдела с протоколом о мелком хулиганстве. Мужчина посадил на поезд вместе с родственниками на Московском вокзале своего члена семьи, после все они отправились в ресторан на площади Александра Невского. Там у Александра Травникова произошел конфликт, и кто-то из близких вызвал правоохранителей.

Также известно, что мужчина до 2018 года возглавлял УМВД по Центральному району. В 2022 году он уволился с поста начальника Петербургского университета МВД по собственному желанию.

Ранее мы сообщили о том, что по подозрению в получении взятки в Петербурге задержан сын Николая Озерова.

Фото: Piter.TV