В Петербурге задержали экс-начальника спецуправления МЧС по подозрению в мошенничестве

В отношении него возбуждено уголовное дело.

В Петербурге по подозрению в мошенничестве задержали бывшего начальника специального управления федеральной противопожарной службы № 50 МЧС. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Петербургу.

По данным следствия, подозреваемый с сообщниками с августа 2016 по декабрь 2019 требовал от подчиненных писать рапорты о материальной компенсации в связи с якобы понесёнными им убытками или заболеваниями.

После получения выплат сотрудники возвращали начальнику 50% суммы. Таким образом было похищено не менее 1,3 миллиона рублей. В отношении бывшего начальника возбуждено уголовное дело.

В начале апреля в Петербурге мошенники заработали 10 миллионов на доверчивых покупателях.

Фото: Piter.tv