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В Петербурге задержали экс-начальника спецуправления МЧС по подозрению в мошенничестве
Сегодня, 16:21
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nastya960

В Петербурге задержали экс-начальника спецуправления МЧС по подозрению в мошенничестве

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В отношении него возбуждено уголовное дело.

В Петербурге по подозрению в мошенничестве задержали бывшего начальника специального управления федеральной противопожарной службы № 50 МЧС. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Петербургу.

По данным следствия, подозреваемый с сообщниками с августа 2016 по декабрь 2019 требовал от подчиненных писать рапорты о материальной компенсации в связи с якобы понесёнными им убытками или заболеваниями.

После получения выплат сотрудники возвращали начальнику 50% суммы. Таким образом было похищено не менее 1,3 миллиона рублей. В отношении бывшего начальника возбуждено уголовное дело.

В начале апреля в Петербурге мошенники заработали 10 миллионов на доверчивых покупателях.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, мчс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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