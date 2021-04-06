В Петербурге мошенники заработали 10 миллионов на доверчивых покупателях

Они продавали технику через интернет, которая в итоге не доходила до покупателей.

Оперативники ГУ МВД России пресекли мошенничество с онлайн продажей техники. Около десяти миллионов рублей заработали создатели интернет-магазинов на доверчивых покупателях, которые переводили предоплату за товары, но в итоге не получали их. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Интернет-сайты, созданные злоумышленниками, предлагали покупателям товары по цене, примерно, на 10% ниже рыночной. Однако, обязательным условием было внесение полной или частичной предоплаты. После перевода денег продавец переставал выходить на связь. Так злоумышленники заработали почти 10 миллионов рублей. Чаще всего, жертвами становились жители других регионов.

По версии оперативников, организатором схемы стал 44-летний петербуржец. Четверо остальных граждан, в возрасте от 33 до 60 лет, среди которых и бывшая супруга организатора, отвечали за поиск подставных лиц, на банковские счета которых поступала выручка интернет-магазинов.

В квартирах фигурантов проведён обыск: изъято множество банковских карт, а также средства связи, на которых сохранена переписка с клиентами, изобличающая злоумышленников.

Банковские мошенники начали использовать новую схему обмана россиян.

Видео: МВД