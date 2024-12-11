На Варшавской улице задержали "дропа", который обманул пенсионера

Под предлогом якобы проверки и декларирования денежных средств незнакомцы убедили мужчину передать курьеру 1 млн рублей.

Полицейские Калининского района задержали "дропа", который причастен к совершению мошенничества. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 3 февраля обратился 76-летний житель дома по улице Руставели с заявлением о том, что с 31 января по 1 февраля ему звонили неизвестные. Под предлогом якобы проверки и декларирования денежных средств незнакомцы убедили пенсионера передать курьеру 1 млн рублей.

Накануне вечером на Варшавской улице, при передаче муляжа средств, задержали 21-летнего жителя Новосибирской области. Его доставили в отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге заключили под стражу мошенника, который представлялся сотрудником ФСБ.

Фото: Piter.TV