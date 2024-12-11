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В Петербурге заключили под стражу мошенника, который представлялся сотрудником ФСБ
Сегодня, 19:40
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В Петербурге заключили под стражу мошенника, который представлялся сотрудником ФСБ

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Он обвиняется в краже более 1 млн. рублей у жительниц города.

Суд Колпинского района Северной столицы избрал меру пресечения подозреваемому в мошенничестве, который обманывал петербурженок, прикидываясь сотрудником спецслужб, – рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Согласно материалам дела, жертвами схем злоумышленника оказались две женщины, чьи денежные средства обещал спасти мужчина. Одна перевела ему более 400 тыс. рублей, другая – почти 650 тыс.

Мошенника задержали 22 января. На судебном заседании он просил подписку о невыезде, но ему отказали, назначив пребывание в СИЗО до 4 марта.

Ранее мужчина уже был судим за клевету. Судимость по этой статье не была снята или погашена.

Тем временем в Воронеже была задержана группа подозреваемых в мошенничествах в сфере автокредитования.

Фото: Piter.TV

Теги: 159 ук рф, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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