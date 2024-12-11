В Воронеже задержана группа подозреваемых в мошенничествах в сфере автокредитования

Ирина Волк раскрыла подробности работы преступной схемы.

Российские правоохранительные органы на территории города Воронеж пресекли незаконную деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в серии мошенничеств в сфере автокредитования. Согласно предварительной инфорации, банда состояла из бывших и действующих сотрудников одного из местных автосалонов. Злоумышленники убеждали малознакомых граждан оформить на свое имя кредит на транспортное средство. Далее аферисты обещали денежное вознаграждение в размере ста тысяч рублей и выплаты банковской организации в срок. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель полиции Ирина Волк.

Но вместо выгоды потерпевшие получали кредитные обязательства. Приобретенные за чужой счет автомобили злоумышленники продавали третьим лицам или оставляли в личное пользование. пресс-служба МВД РФ

Причиненный материальный ущерб потерпевшим превысил 18 миллионов рублей. Оперативники во время обысков изъяли у фигурантов расследования документы, средства связи и компьютерную технику. По факту произошедших криминальных случаев возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Двое членов ОПГ находятся под стражей, еще четверо остаются под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД Медиа