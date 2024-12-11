В Калининграде ликвидирован притон для занятия проституцией, располагавшийся в коттедже

Задержаны три администратора и три работницы интим-салона.

На территории Калининграда российские правоохранительные органы совместно с силами Росгвардии ликвидировали притон для занятия проституцией, расположенный в коттедже. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ по региону. Платные услуги интимного характера оказывались в трёхэтажном жилом частном здании, расположенном на улице Каштановая аллея. Вход в дом и каждую отдельную комнату был оборудован камерами видеонаблюдения. На месте происшествия оперативники задержали трех женщин-админисраторов точки. Подозреваемым 33, 34и 42 года. Там же пойманы и сотрудницы, оказывавшие клиентам сексуальные услуги за денежное вознаграждение.

По части 1 статьи 241 УК РФ ведется уголовное дело. В отношении работниц притона составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ. пресс-служба полиции

Полиция устанавливает личности организаторов и прочих участников противоправной деятельности. В настоящее время администраторы допрошены в качестве подозреваемых.

Полиция ликвидировала 7 подпольных игровых клубов в Петербурге.

Фото и видео: МВД Медиа