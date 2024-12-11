Полиция ликвидировала 7 подпольных игровых клубов в Петербурге

Ихх доход составлял более 1,2 млрд. рублей.

Петербургские правоохранители пресекли деятельность семи нелегальных подпольных игровых клубов. Сеть "игорок" раскинулась по территории Московского, Невского, Выборгского и Красносельского районов Северной столицы, – рассказали в пресс-службе отделения полиции Санкт-Петербурга.

Оперативниками задержаны восемь участников нелегального бизнеса, среди которых двое предполагаемых организаторов, управляющие, а также технические специалисты, отвечающие за бесперебойную работу игорного оборудования. МВД Санкт-Петербурга

По данным МВД, каждый месяц данные клубы приносили их владельцам доход в размере 25 млн. рублей при минимальных затратах на их содержание.

В ходе рейдов полиция изъяла более сотни компьютеров, а также различные внешние носители данных, средства связи, банковские карты и наличные деньги в размере 1,5 млн. рублей. Все изъятое было помещено на склад временного хранения для дальнейших экспертиз.

Ранее мы сообщали, что двум петербуржцам дали по 10 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков.

Видео: МВД Санкт-Петербурга