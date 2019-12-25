  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Молодой дроп, обманувший пенсионерку с улицы Орбели, задержан в Ленобласти
Сегодня, 10:34
95
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

По словам потерпевшей, она отдала курьеру 337 тыс. рублей, чтобы "сохранить" сбережения.

Правоохранители поймали 18-летнего дропа, обманувшего вместе с мошенниками пенсионерку. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 16 апреля в полицию Выборгского района обратилась 87-летняя женщины с улицы Орбели. По словам обманутой потерпевшей, она отдала курьеру 337 тыс. рублей, чтобы "сохранить" сбережения. 

Днем 20 апреля по подозрению был задержан молодой житель Мурино. В настоящее время устанавливаются иные преступные эпизоды парня. 

Ранее на Piter.TV: мужчина из Мурино забрал 1,2 млн рублей у пожилой петербурженки. Аферисты представлялись сотрудниками различных организаций. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии