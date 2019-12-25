Молодой дроп, обманувший пенсионерку с улицы Орбели, задержан в Ленобласти

По словам потерпевшей, она отдала курьеру 337 тыс. рублей, чтобы "сохранить" сбережения.

Правоохранители поймали 18-летнего дропа, обманувшего вместе с мошенниками пенсионерку. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 16 апреля в полицию Выборгского района обратилась 87-летняя женщины с улицы Орбели. По словам обманутой потерпевшей, она отдала курьеру 337 тыс. рублей, чтобы "сохранить" сбережения.

Днем 20 апреля по подозрению был задержан молодой житель Мурино. В настоящее время устанавливаются иные преступные эпизоды парня.

