В Петербурге задержали участников группы телефонных мошенников

Уже установлены двое потерпевших – жители Калининского района Петербурга, 25 и 42 лет, которые лишились 198 000 и 200 000 рублей соответственно.

Полицейские Петербурга задержали участников группы телефонных мошенников. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские задержали трех мужчин по подозрению в хищениях денежных средств граждан посредством IP-телефонии. Установлено, что двое мужчин в возрасте 26 и 28 лет, младший из которых ранее неоднократно судим, и 34-летняя ранее судимая жительница Кургана приобрели, установили, настроили и обслуживали специальное оборудование – телефонные шлюзы и иные устройства для совершения дистанционных мошенничеств в отношении россиян.

По оперативным данным, колл-центры, работники которых обзванивали потерпевших и "разводили" их на деньги, располагаются на территории иностранного государства. Техническое оборудование, которое установили и обслуживали подозреваемые, позволяло проводить телефонный сигнал из-за границы в российский сегмент сотовой связи.

Уже установлены двое потерпевших – жители Калининского района Петербурга, 25 и 42 лет, которые лишились 198 000 и 200 000 рублей соответственно. По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

По местам жительства подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли шесть телефонных шлюзов, пять мобильных телефонов, 580 слотов под сим-карту, 3961 сим-карту, маршрутизатор и роутер. Расследование продолжается.

Ранее петербургские полицейские пресекли пособничество телефонным мошенникам из Украины.

Фото и видео: МВД