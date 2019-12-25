В Пушкине задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетних в 2004 году

Преступление было совершено на территории Рязанской области.

В Пушкине задержали 44-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании и попытке изнасилования в 2004 году. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого, находящегося в федеральном розыске, задержали 15 апреля в Пушкине. По версии правоохранителей, в ночь с 9 на 10 апреля 2004 года подозреваемый И. на автомобиле ВАЗ отвез Е. и Т. (не было 14 лет) на окраину села Песочня Путятинского района. Там он совершил покушение на изнасилование Е. и причинил ей телесные повреждения. Девочка смогла вырваться и убежать. Затем он отвез Т. в окрестности деревни Тасовка, где в салоне автомобиля совершил изнасилование. После этого он несколько раз ударил ее обухом топора по голове, причинив ей тяжкие телесные повреждения, после чего скрылся.

Инициатор розыска УМВД России по Рязанской области.

Недавно жительница Колпино заподозрила мужа в развращении 12-летней дочери.

Фото: Piter.tv