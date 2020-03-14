В Петербурге задержали двух пособников дистанционных мошенников

Полицейские задержали двоих местных жителей, которые передавали доступ к своему мобильному банку интернет-мошенникам.

В Петербурге полицейские задержали двух пособников дистанционных мошенников. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали двоих местных жителей, которые передавали доступ к своему мобильному банку интернет-мошенникам. Те, в свою очередь, использовали его для оформления виртуальных банковских карт, на которые переводились денежные средства обманутых людейн. За разовую передачу доступа к мобильному банку фигуранты получали более 10-17 тысяч рублей.

За период с 2021 по 2023 год таким образом было оформлено около 500 карт в различных кредитных организациях, которые в дальнейшем попали в руки мошенников.

Также один из задержанных помимо оформления банковских карт может быть причастен к приобретению сим-карт с целью регистрации на них подложных аккаунтов. Номера также использовались в мошеннических целях.

По адресам проживания подозреваемых изъято 15 банковских и 80 сим-карт, ноутбук, семь мобильных телефонов и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Один из задержанных заключен под стражу. В отношении другого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

На прошлой неделе в Петербурге задержали серийного курьера мошенников.

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