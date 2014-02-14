В Петербурге задержали обвиняемого в убийствах и бандитизме в 1990-х годах

Также он покушался на убийство сотрудников милиции в 1999 году.

В Петербурге задержали мужчину, находящегося в межгосударственном розыске за разбой, убийство и бандитизм. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

У дома по улице Демьяна Бедного был задержан 44-летний гражданин республики Беларусь, находящийся в межгосударственном розыске. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 207 (разбой), ч. 2 ст. 139 (убийство), ст. 286 (бандитизм), ст. 362 (сопротивление сотруднику ОВД).

В 1998 В. вступил в сплоченную, вооруженную банду, в составе которой совершил 10 вооруженных нападений на граждан, сопряженных с умышленным убийством 4 граждан на территории Витебской области и Минска. При пресечении деятельности банды в 1999 году В. оказал вооруженное сопротивление правоохранительным органам, сопряженное с покушением на убийство сотрудников милиции.

Ранее в Петербурге задержали налетчика, который 17 лет находился в международном розыске.

Фото: Piter.tv