Продажи русской классики в Петербурге выросли на треть

Также увеличивается и предложение, благодаря чему повышается доступность изданий – цены на книги за год снизились на 10%.

Петербуржцы увлеклись русской классикой. Продажи таких книг выросли на "Авито" на треть в январе 2025 года, стало известно Piter.TV 24 февраля.

В топ самых востребованных писателей вошли Александр Пушкин, Федор Достоевский, Николай Гоголь, Иван Бунин и Иван Гончаров. Также увеличивается и предложение, благодаря чему повышается доступность изданий – цены на книги за год снизились на 10%.

В прошлом же году значительнее всего выросли продажи книг Павла Бажова (+35%), на втором месте оказалась Марина Цветаева (+23%). Топ-3 замыкает Василий Шукшин (+21%). В пятерку лидеров вошли Дмитрий Мамин-Сибиряк (+19%) и Михаил Булгаков (+18%).

В январе среди горожан вырос спрос на работы Михаила Салтыкова-Щедрина, Василия Шукшина, Ивана Тургенева, Сергея Есенина и Михаила Лермонтова.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)