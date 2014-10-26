Петербуржцев предупредили о временных скоплениях воды из-за дождей

Циклон "Корнелиус" принёс в Петербург дожди и ливни.

Санкт-Петербург столкнулся с сильными дождями, которые привели к значительным скоплениям воды на улицах. По данным "Водоканала", больше всего осадков зафиксировано в Колпинском районе — 18,51 мм, при этом максимальная интенсивность составила 13,7 мм за 20 минут. В Пушкинском районе выпало 16,61 мм, в Красносельском — 11,99 мм, в Приморском — 10,96 мм.

В пресс-службе предприятия пояснили, что при сверхинтенсивных ливнях (более 7,2 мм за 20 минут) канализационная система не справляется с мгновенным приемом всего объема воды, из-за чего на поверхности могут образовываться временные скопления. Однако после окончания дождя вся вода постепенно уходит в систему водоотведения, которая работает в штатном режиме.

Жители города могут сообщать о проблемных участках с затоплениями по круглосуточным телефонам: 004 и 576-14-83. Специалисты "Водоканала" оперативно реагируют на такие обращения.

Ранее Piter.TV сообщал, что циклон "Корнелиус" принесёт в Петербург дожди, ветер и похолодание.

Видео: Telegram-канал "Водоканал Санкт-Петербурга"