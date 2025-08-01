МЧС Петербурга: будьте предельно осторожны во время отдыха на водоемах

С начала купального сезона на территории Северной столице утонули 24 человека.

В преддверии выходных Главное управление МЧС России по Петербургу обращается ко всем жителям и гостям Северной столицы – будьте предельно осторожны во время отдыха на водоемах! С начала купального сезона в Санкт-Петербурге утонули 24 человека, из них 4 детей.

Очередную трагедию спасатели предотвратили на Верхнем Суздальском озере вечером 31 июля. Там тонул 11-летний мальчик. Его вытащили из воды, после осмотра медиками на берегу он был отпущен домой.

В выходные дни профилактические меры, традиционно, будут усилены в разы. Однако уследить за каждым невозможно, а потому спасатели взывают к бдительности каждого:

– купайтесь только в специально оборудованных местах;

– не входите в воду в состоянии опьянения;

– не подплывайте близко к идущим судам;

– не прыгайте в воду и не ныряй в неизвестных местах (можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и пр.);

– не допускайте грубых игр на воде (нельзя подплывать под купающихся, "топить", подавать ложные сигналы о помощи);

– с осторожностью плавайте на надувных матрацах, кругах (ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть);

– не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы;

– не оставляйте детей без присмотра!

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Видео: МЧС России по Петербургу