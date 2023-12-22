Актер Алексей Четвертков скончался в Петербурге

В Петербурге на 59-м году жизни скончался актер кино, телевидения и театра Алексей Четвертков. Об этом рассказали в пресс-службе университетского театра "Глагол" 12 марта.
Алексей Четвертков отучился на юридическом факультете Ленинградского государственного университета и работал следователем по особо важным делам и заместителем районного прокурора. Он попал в "Глагол" в 1982 году.
Леша играл почти во всех моих спектаклях. В "Человеке, у которого было сердце величиной с арбуз" Эла Дженингса, в "Сказе про Федота-стрельца…" – Царя, в "Борисе Годунове" – Гришку Отрепьева, в "Вишневом саде" – Лопахина.
Константин Гершов, художественный руководитель театра "Глагол"
Кроме того, Алексей Четвертков снялся в фильмах "Взломщик" и "Дорога в Назарет", сериале "Беглец".
Вся "глагольская" семья сегодня скорбит. Мы выражаем наши искренние соболезнование супруге Алексея Татьяне, а также его родным и близким. Светлая память!
Пресс-служба театра "Глагол"
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Фото: pxhere
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