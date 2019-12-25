Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Евстратикова

Он долгие годы служил в органах государственной безопасности.

Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Евстратикова, рассказали в пресс-службе Смольного.

Ушел из жизни Михаил Поликарпович Еврастратиков – человек долга и чести, настоящий офицер, чекист, полностью посвятивший себя служению Родине. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, товарищам, соратникам. Губернатор Петербурга

Михаил Евстратиков долгие годы служил в органах государственной безопасности, в военной контрразведке Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа. Он всегда успешно справлялся со сложными задачами, был глубоко уважаем товарищами по службе и участвовал в жизни города.

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