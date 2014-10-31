Ушел из жизни ветеран ВОВ и Почетный житель Стрельны Игорь Роллер

Рядового солдата наградили медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".

В ночь на 13 октября на 101-м году жизни скончался Почетный житель Стрельны, герой Великой Отечественной войны Игорь Роллер. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования (МО) "Стрельна".

Игорь Роллер родился в 1924 году. В 1942 году его призвали в Красную армию. На фронте ленинградец служил топографом в разведке артиллерии. Рядового солдата наградили медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией" и двумя орденами ВОВ.

В 60-х годах Игорь Роллер переехал в Стрельну, где работал художником на Механическом заводе. В Доме культуры имени А. А. Вермишева он вел кружки, помогал восстанавливать мемориалы и ухаживал за братскими могилами.

О времени и месте прощания с нашим выдающимся земляком будет сообщено дополнительно. Муниципальные власти и редакция приносят родным и близким Игоря Станиславовича искренние соболезнования. Пресс-служба МО "Стрельна"

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Фото: пресс-служба МО "Стрельна"