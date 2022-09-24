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Легкоатлет Александр Пучков ушел из жизни в Петербурге
Сегодня, 15:54
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Легкоатлет Александр Пучков ушел из жизни в Петербурге

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Ему было 67 лет.

Александр Пучков, бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике и Заслуженный мастер спорта СССР, скончался на 68-м году жизни 9 октября. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по физикой культуре и спорту Петербурга. 

В Ленинграде спортсмен выступал за ДСО "Труд", "Буревестник" и СКА. С 1977 по 1982 годы Александр Пучков входил в сборную СССР, на Олимпиаде-80 в Москве завоевал бронзовую награду. Он является чемпионом Европы, двукратным победителем Всемирной Универсиады. 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и РОО "Олимпийский Совет Санкт-Петербурга" выражают искренние соболезнования родным, близким и друзьям Александра Николаевича.  

Пресс-служба комитета по физикой культуре и спорту Петербурга

Прощание с Александром Пучковым пройдет 13 октября в 10:00 в Среднем зале Крематория на Шафировском проспекте, 12. 

Ранее на Piter.TV: музыковед Аркадий Климовицкий скончался в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комитета по физикой культуре и спорту Петербурга

Теги: крематорий, умер спортсмен
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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