Легкоатлет Александр Пучков ушел из жизни в Петербурге

Ему было 67 лет.

Александр Пучков, бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике и Заслуженный мастер спорта СССР, скончался на 68-м году жизни 9 октября. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по физикой культуре и спорту Петербурга.

В Ленинграде спортсмен выступал за ДСО "Труд", "Буревестник" и СКА. С 1977 по 1982 годы Александр Пучков входил в сборную СССР, на Олимпиаде-80 в Москве завоевал бронзовую награду. Он является чемпионом Европы, двукратным победителем Всемирной Универсиады.

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и РОО "Олимпийский Совет Санкт-Петербурга" выражают искренние соболезнования родным, близким и друзьям Александра Николаевича. Пресс-служба комитета по физикой культуре и спорту Петербурга

Прощание с Александром Пучковым пройдет 13 октября в 10:00 в Среднем зале Крематория на Шафировском проспекте, 12.

Ранее на Piter.TV: музыковед Аркадий Климовицкий скончался в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по физикой культуре и спорту Петербурга