Во Фрунзенском районе Петербурга сгорели три автобуса

Городская прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия.

Во Фрунзенском районе 15 августа горели три автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре по адресу: Днепропетровская улица, 63, поступила на пульт спасателей в 16:43. Три транспортных средства сгорели полностью. Огонь ликвидировали к 17:18.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Тушили пожар 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга устанавливает все обстоятельства происшествия.

В рамках надзорных мероприятий будут установлены подробные причины возгорания, а также дана комплексная оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства, в том числе по надлежащему содержанию и обслуживанию автотранспорта, используемого для перевозки людей. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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Видео: Telegram / Mash на Мойке

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга