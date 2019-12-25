  1. Главная
Жителя Петербурга подозревают в убийстве своей родственницы
Труп направили в морг для установления причины смерти, мужчина помещен в камеру.

Петербуржец, состоящий на учете в ПНД, подозревается в убийстве своей тети. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию 31 августа обратилась горожанка с информацией о том, что в квартире дома по Днепропетровской улице психически нездоровый человек насильно удерживает родственницу. На месте обнаружили тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. Предварительно, ее задушил подушкой 52-летний племянник. 

Труп направили в морг для установления причины смерти, мужчина помещен в камеру. Все обстоятельства преступления устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: задержаны двое рецидивистов, которые застрелили знакомого в лесу в Кронштадте. 

