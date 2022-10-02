Прокуратура проверит инцидент со сгоревшим автобусом на Днепропетровской улице

На основании проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прокуратура Петербурга проверит инцидент со сгоревшим автобусом на Днепропетровской улице. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В автобусном парке на Днепропетровской улице днём 2 июля загорелся автобус. Приехавшие на место пожарные смогли локализовать возгорание. Сведений о пострадавших не поступало.

Прокуратура выяснит, как в автобусном парке соблюдались правила содержания и обслуживания транспортных средств, а также требования пожарной безопасности. На основании проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга