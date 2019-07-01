На КАД сгорел автобус МАЗ

Спасатели потушили транспортное средство.

Сегодня, 2 октября, на КАД произошел пожар. Спасатели тушили автобус МАЗ. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Возгорание заметили около часа ночи. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал, машина была резервной.

Причина случившегося уточняется. Известно, что возгорание произошло не в моторном отсеке.

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