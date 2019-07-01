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На КАД сгорел автобус МАЗ

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Спасатели потушили транспортное средство.

Сегодня, 2 октября, на КАД произошел пожар. Спасатели тушили автобус МАЗ. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Возгорание заметили около часа ночи. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал, машина была резервной. 

Причина случившегося уточняется. Известно, что возгорание произошло не в моторном отсеке.

Ранее на Piter.tv: в Мурино на остановке хулиган выстрелил из травматики в голову неприятелю.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петерубург (Евгений Евсеев)

Теги: автобус маз, кад, мчс, сгорел автобус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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