Видео: пожар ранга №1-БИС тушат на Днепропетровской улице

На данный момент огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

В понедельник, 25 июля, во Фрунзенском районе Петербурга начался сильный пожар. Пламя охватило одно из пустующих зданий бывшего лесопильного завода Г. Граапа на Днепропетровской улице, 14.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре поступила в 13:06. В трёхэтажном неэксплуатируемом здании произошло возгорание. Через десять минуты после прибытия на место спасатели повысили ранг пожара до №1-БИС. На данный момент огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

Пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

С огнем борются 72 спасателя и 18 пожарных машин.



Фото и видео: Telegram / Мегаполис