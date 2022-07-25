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Видео: пожар ранга №1-БИС тушат на Днепропетровской улице

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На данный момент огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

В понедельник, 25 июля, во Фрунзенском районе Петербурга начался сильный пожар. Пламя охватило одно из пустующих зданий бывшего лесопильного завода Г. Граапа на Днепропетровской улице, 14.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре поступила в 13:06. В трёхэтажном неэксплуатируемом здании произошло возгорание. Через десять минуты после прибытия на место спасатели повысили ранг пожара до №1-БИС. На данный момент огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

Пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

С огнем борются 72 спасателя и 18 пожарных машин. 


Фото и видео: Telegram / Мегаполис

Теги: днепропетровская улица, лесопильный завод, ранг 1-бис
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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