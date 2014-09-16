Мошенники обманули пенсионерку из Московского района почти на 10 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ.

Во вторник, 3 декабря, в полицию Московского района обратилась 70-летняя жительница Авиационной улицы с сообщением о том, что ей несколько раз звонил незнакомец, который, обманув её, склонил к снятию всех денег со своего банковского счета на общую сумму 9 854 000 рублей и переводу средств через банкоматы на указанные ему реквизиты.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество).

Предпринимаются меры по выявлению и задержанию преступников.

Ранее полиция задержала сбытчицу наркотиков с Рыбацкого проспекта.

Фото: Piter.TV