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Мошенники обманули пенсионерку из Московского района почти на 10 млн рублей
Вчера, 10:48
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Мошенники обманули пенсионерку из Московского района почти на 10 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ.

Во вторник, 3 декабря, в полицию Московского района обратилась 70-летняя жительница Авиационной улицы с сообщением о том, что ей несколько раз звонил незнакомец, который, обманув её, склонил к снятию всех денег со своего банковского счета на общую сумму 9 854 000 рублей и переводу средств через банкоматы на указанные ему реквизиты.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество).

Предпринимаются меры по выявлению и задержанию преступников.

 Ранее полиция задержала сбытчицу наркотиков с Рыбацкого проспекта.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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