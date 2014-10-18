Петербург и Ленобласть вошли в топ-10 регионов с самым большим ростом зарплат

С начала 2025 года средняя заработная плата выросла на 13 тысяч рублей.

Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли десятую строчку в рейтинге регионов с наибольшим абсолютным приростом средней зарплаты с начала 2025 года. Об этом свидетельствуют данные статистики, проанализированные РИА Новости.

Согласно подсчётам, за истекший период среднемесячная зарплата в Петербурге и Ленобласти увеличилась на 13 тысяч рублей. Этот показатель превышает общероссийский прирост, который составил 12 тысяч рублей.

Лидерами по росту доходов стали Камчатский край (+38 тыс. руб.), Чукотский автономный округ (+28 тыс. руб.) и Магаданская область (+26 тыс. руб.). В первую пятёрку также вошли Ненецкий АО (+25 тыс. руб.), Москва и Забайкальский край (по +20 тыс. руб.). Опережают Петербург и Ленобласть по размеру прибавки также Сахалинская (+19 тыс. руб.) и Московская (+17 тыс. руб.) области, республики Татарстан и Якутия (по +15 тыс. руб.), а также Еврейская автономная область (+14 тыс. руб.).

Отмечается, что средняя зарплата рассчитывается до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и включает в себя премии и иные выплаты. При её расчёте учитываются данные всех компаний региона, в том числе с очень высоким уровнем оплаты труда, что может влиять на общий показатель.

Ранее Piter.TV сообщал, что зарплата петербургских водителей и курьеров под Новый год может достигнуть 270 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV