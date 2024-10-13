Беглов простился с ветераном ВОВ Зиновием Меркиным в Петербурге

Во время войны Зиновий Леонидович вступил в ряды Красной Армии и прошел путь от Ленинграда до Берлина.

Губернатор Петербурга Александр Беглов простился с ветераном Великой Отечественной войны Зиновием Меркиным, который ушел из жизни 20 июля. Об этом сообщили в Смольном.

Зиновий Леонидович всегда будет для нас примером мужества, ленинградской скромности и ответственности перед Отечеством. Сегодня с ним уходит целая эпоха в истории города и страны. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Зиновий Меркин родился 10 июля 1924 года в Ленинграде, во время войны вступил в ряды Красной Армии и прошел путь от Ленинграда до Берлина. Получил четыре ранения и каждый раз возвращался в строй. Среди его наград – ордена Отечественной войны, Красной Звезды и орден Почета, медаль "За оборону Ленинграда".

Александр Беглов от имени всех петербуржцев выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Зиновия Меркина. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что академик РАН Николай Яицкий ушел из жизни на 88-м году в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного