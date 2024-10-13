Умерла ветеран Великой Отечественной войны, "железная бабушка" Мария Колтакова

Она скончалась на 104-м году жизни.

На 104-м году жизни скончалась легендарная ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова, известная как "железная бабушка" благодаря своим спортивным достижениям. О ее смерти сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Когда уходит из жизни такой человек, наша планета становится беднее. Мария Денисовна Колтакова - легендарная личность. Героически прошла Великую Отечественную, защищала Воронеж. Боевой характер не позволял ей оставаться в стороне от всех важных событий мирного времени" Александр Гусев

Колтакова ушла добровольцем на фронт в 1942 году, служила в санитарном батальоне. За годы войны была дважды ранена, вынесла с поля боя более 300 человек. Не дойдя до Берлина 60 км из-за ранения, Победу она встретила в Праге.

После войны ветеран продолжила удивлять своими достижениями. С 2015 года, когда ей было уже за 90, Мария Денисовна 15 раз становилась рекордсменом Книги рекордов России. Она летала на дельтаплане, воздушном шаре, погружалась с аквалангом, выполняла фигуры сложного пилотажа на безмоторном самолете с инструктором и прыгала с парашютом с высоты 4 200 метров.

"Скорблю вместе с тысячами белгородцев и воронежцев. Низкий поклон Вам и вечная память, дорогая Мария Денисовна" Александр Гусев

Прощание с легендарной ветераном состоится в ближайшие дни. Мария Колтакова останется в памяти современников как пример невероятного мужества, жизнелюбия и силы духа.

