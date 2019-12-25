Умерла петербургская актриса из сериалов "Батальон" и "Ментовские войны" Анна Кузнецова

Актриса из Петербурга Анна Кузнецова скончалась 11 августа в возрасте 48-ми лет, как сообщают источники портала kino-teatr.ru. Обстоятельства её кончины пока остаются неизвестными.
Анна Кузнецова появилась на свет 18 марта 1977 года и получила образование в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Она выступала в составе детского музыкального коллектива "Зазеркалье", входила в Международное оперное объединение "Северная Венеция" и играла роли в театре "Такой театр".
Телезрителям Кузнецова запомнилась по ролям в популярных сериалах, таких как "Батальонъ", "Первый отдел", "Великая", "Ментовские войны".
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: kino-teatr.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все