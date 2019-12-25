  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Умерла петербургская актриса из сериалов "Батальон" и "Ментовские войны" Анна Кузнецова
Сегодня, 12:34
58
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Умерла петербургская актриса из сериалов "Батальон" и "Ментовские войны" Анна Кузнецова

0 0

Обстоятельства её кончины пока остаются неизвестными.

Актриса из Петербурга Анна Кузнецова скончалась 11 августа в возрасте 48-ми лет, как сообщают источники портала kino-teatr.ru. Обстоятельства её кончины пока остаются неизвестными.

Анна Кузнецова появилась на свет 18 марта 1977 года и получила образование в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Она выступала в составе детского музыкального коллектива "Зазеркалье", входила в Международное оперное объединение "Северная Венеция" и играла роли в театре "Такой театр".

Телезрителям Кузнецова запомнилась по ролям в популярных сериалах, таких как "Батальонъ", "Первый отдел", "Великая", "Ментовские войны".

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: kino-teatr.ru

Теги: некролог, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии