В Петербурге проконтролирована первая партия тыквы из Узбекистана
Сегодня, 13:40
В Петербурге проконтролирована первая партия тыквы из Узбекистана

Продукция получила разрешение на въезд в Россию и направлена конечному покупателю в Москву.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело проверку первой в нынешнем году партии узбекской свежей тыквы, поступившей на временный склад "Корунд Терминал" в Санкт-Петербурге. Всего было исследовано 20 тонн продукта, прошедших обязательные лабораторные испытания в филиале учреждения "ВНИИЗЖ" и оценку госинспекторов на предмет соответствия санитарным нормам.

Данная партия является первым случаем ввоза узбекской тыквы на территорию, контролируемую управлением Россельхознадзора, с 2015 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург не пустили 55 тонн табака с мухой-горбаткой.

Фото: Pxhere

