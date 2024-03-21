В Петербурге проконтролирована первая партия тыквы из Узбекистана

Продукция получила разрешение на въезд в Россию и направлена конечному покупателю в Москву.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело проверку первой в нынешнем году партии узбекской свежей тыквы, поступившей на временный склад "Корунд Терминал" в Санкт-Петербурге. Всего было исследовано 20 тонн продукта, прошедших обязательные лабораторные испытания в филиале учреждения "ВНИИЗЖ" и оценку госинспекторов на предмет соответствия санитарным нормам.

Данная партия является первым случаем ввоза узбекской тыквы на территорию, контролируемую управлением Россельхознадзора, с 2015 года.

Фото: Pxhere