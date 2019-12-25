В Петербург не пустили 55 тонн табака с мухой-горбаткой

В Петербурге специалисты Россельхознадзора запретили ввоз зараженных партий табачного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Большом морском порту Санкт-Петербурга при проведении карантинного фитосанитарного контроля импортных партий табачного сырья (55,7 тонны), из Индии, Бразилии и Зимбабве, были обнаружены живые имаго насекомых.
Экспертиза подтвердила наличие многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)) в партиях табачного сырья.
Выпуск 55,7 т подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещён.
Фото: Россельхознадзор
