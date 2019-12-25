В Петербург не пустили 55 тонн табака с мухой-горбаткой

Ввоз на территорию РФ был запрещен.

В Петербурге специалисты Россельхознадзора запретили ввоз зараженных партий табачного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Большом морском порту Санкт-Петербурга при проведении карантинного фитосанитарного контроля импортных партий табачного сырья (55,7 тонны), из Индии, Бразилии и Зимбабве, были обнаружены живые имаго насекомых.

Экспертиза подтвердила наличие многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)) в партиях табачного сырья.

Выпуск 55,7 т подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещён.

Из Петербурга и Ленобласти в 20 стран летом отправили почти 4 тысячи тонны торфа и шампиньонов.

Фото: Россельхознадзор