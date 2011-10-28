В Петербург из Турции привезли 2,1 тысячи тонн цитрусовых

Вся продукция, соответствующая фитосанитарным требованиям ЕАЭС, разрешена к ввозу в Российскую Федерацию.

Первая трюмная партия свежих сатсум (разновидность мандаринов) и лимонов "приплыла" в Санкт-Петербург из Турции. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В морском порту Санкт-Петербурга был проведен карантинный фитосанитарный контроль первой трюмной партии (2,1 тысячи тонн) турецких сатсум и лимонов. Вся продукция, соответствующая фитосанитарным требованиям ЕАЭС, разрешена к ввозу в Российскую Федерацию.

Сатсума является одним из разновидностей мандарина. Фрукт имеет тонкую кожуру, мягкую сердцевину и желто-оранжевый цвет.

Ранее Россельхознадзор запретил ввозить в Петербург 20 тонн потенциально небезопасных семян чиа.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора