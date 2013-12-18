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Россельхознадзор запретил ввозить в Петербург 20 тонн потенциально небезопасных семян чиа
Сегодня, 14:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Россельхознадзор запретил ввозить в Петербург 20 тонн потенциально небезопасных семян чиа

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Ввоз 20 тонн семян чиа на территорию Российской Федерации запрещён.

В морском порту Санкт-Петербурга государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проконтролирован ввоз 20 тонн продовольственных семян чиа из Индии. Груз следовал в адрес получателя из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба  Россельхознадзора.

Дело в том, что в графе "дополнительная декларация" отсутствовала отметка о производстве продукции в зонах свободных от карантинных объектов. При проведении контроля было установлено, что в декларации отсутствуют сведения об исследовании продукции на содержание тяжелых металлов (свинец, мышьяк, ртуть) и ГМО.

Ввоз 20 тонн семян чиа на территорию Российской Федерации запрещён.

Ранее в Петербург привезли 25,4 тонны апельсинов с личинками насекомого.

Фото: pxhere.com

Теги: россельхознадзор, чиа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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