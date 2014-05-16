В Петербург привезли 25,4 тонны апельсинов с личинками насекомого

Ввоз 25,4 тонн заражённых апельсинов на территорию Российской Федерации запрещён.

В Петербург запретили ввозить 25,4 тонны апельсинов. Цитрусовые фрукты следовали из ЮАР в адрес юридического лица, зарегистрированного в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в апельсинах были обнаружены живые личинки. Карантинная экспертиза идентифицировала личинки как средиземноморскую плодовую муху.

Ввоз 25,4 тонн заражённых апельсинов на территорию Российской Федерации запрещён. По заявлению собственника подкарантинная продукция подлежит обеззараживанию.

Ранее в Петербург прибыли 25 тонн зараженных мандаринов.

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